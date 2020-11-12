Москвичка пыталась продать своего ребенка за 500 тыс. рублей

В Москве возбудили уголовное дело по факту попытки продажи женщиной своего ребенка за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление СК.

Уточняется, что дело в отношении 24-летней женщины возбуждено по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Согласно информации следствия, женщина разместила объявление о продаже ребенка в сети. Она была задержана в одном из столичных ресторанов во время передачи младенца покупательнице и получения денег.

