Москвичка пыталась продать своего ребенка за 500 тыс. рублей
В Москве возбудили уголовное дело по факту попытки продажи женщиной своего ребенка за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление СК.
Уточняется, что дело в отношении 24-летней женщины возбуждено по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Согласно информации следствия, женщина разместила объявление о продаже ребенка в сети. Она была задержана в одном из столичных ресторанов во время передачи младенца покупательнице и получения денег.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- Минздрав разрешил старшекурсникам медвузов брать тесты на коронавирус на дому
- «Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в Джидде
- В КПРФ назвали Познера подонком за «фашизм в СССР»
- Медведев: Вторая российская вакцина от COVID-19 будет доступна в 2021 году
- Путин провёл телефонные переговоры с и.о. президента Киргизии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru