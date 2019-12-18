Москвич упал на катке на Красной площади и скончался

В одной из московских клиник умер 20-летний горожанин, который получил серьезную травму после падения на катке, расположенном на Красной площади, сообщает АГН Москва.

Инцидент произошел 9 декабря, молодого человека доставили в больницу, где ему диагностировали тяжелую травму головы и субдуральное кровоизлияние.

Врачи более недели боролись за жизнь москвича, однако во вторник, 17 декабря, он скончался.

