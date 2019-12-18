Москвич упал на катке на Красной площади и скончался
18 декабря 201914:39
В одной из московских клиник умер 20-летний горожанин, который получил серьезную травму после падения на катке, расположенном на Красной площади, сообщает АГН Москва.
Инцидент произошел 9 декабря, молодого человека доставили в больницу, где ему диагностировали тяжелую травму головы и субдуральное кровоизлияние.
Врачи более недели боролись за жизнь москвича, однако во вторник, 17 декабря, он скончался.
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