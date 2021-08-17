Московский суд снова оштрафовал Google за запрещённый контент
Мировой суд Таганского района Москвы выписал компании Google штрафы за отказ удалить запрещённый контент, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Всего в отношении компании рассматриваются пять протоколов, по трём из которых уже вынесено решение - штрафы в размере четырёх миллионов рублей, пяти миллионов рублей и 1,5 миллиона рублей.
Ранее Google уже наказали за неудаление запрещенного контента, отказ локализовать данные россиян и неудаление интернет-страниц с призывами к экстремизму. С учётом новых решений общая сумма штрафов составила 23 миллиона рублей.
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