Московский суд снова оштрафовал Google за запрещённый контент

Мировой суд Таганского района Москвы выписал компании Google штрафы за отказ удалить запрещённый контент, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Всего в отношении компании рассматриваются пять протоколов, по трём из которых уже вынесено решение - штрафы в размере четырёх миллионов рублей, пяти миллионов рублей и 1,5 миллиона рублей.

Ранее Google уже наказали за неудаление запрещенного контента, отказ локализовать данные россиян и неудаление интернет-страниц с призывами к экстремизму. С учётом новых решений общая сумма штрафов составила 23 миллиона рублей.

