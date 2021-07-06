Мишустин поручил создать комиссию после исчезновения Ан-26

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы минтранса Виталия Савельева для выяснения обстоятельств исчезновения самолета пассажирского Ан-26. Соответствующая информация появилась на сайте Росавиации.

На борту пропавшего Ан-26 находились начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления Ольга Андрейкина, сообщает Telegram-канал Mash.

Самолет Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако потом связь с бортом пропала. По данным главка МЧС, на борту находятся 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа. В данный момент продолжаются поиски самолета.

