Минздрав: В аварии с поездом под Мурманском пострадали 25 человек
Всего в аварии с поездом в Мурманской области пострадали 25 человек. Об этом рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«В больницах Мурманской области проходят лечение 14 пострадавших в аварии... в том числе трое детей. Состояние 10 пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжелое», — сообщил помощник главы Минздрава.
Кузнецов добавил, что еще четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, 11 пострадавших, в том числе двоих детей, получили помощь амбулаторно. Кроме того, двое раненых скончались.
Ранее в Мурманской области в районе станции Княжая столкнулись пассажирский поезд Мурманск – Санкт-Петербург и грузовой состав. Несколько вагонов сошли с рельсов. Как сообщали в РЖД, в результате аварии пострадал 31 человек, двое погибли, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru