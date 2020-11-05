Минобороны Армении: В районе Шуши уничтожены азербайджанские военные

В сообщении отмечается, что армия НКР в течение дня нейтрализовала попытки наступления Азербайджана на разных направлениях фронта.

Кроме того, пресс-секретарь сообщила об уничтожении азербайджанской бронетехники, скопление которой было зафиксировано в направлении Шуши.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о прекращении огня, боестолкновения на спорной территории продолжаются.

