Мэрия Усинска объявила режим ЧС из-за загрязнения реки Колвы

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в городе Усинск Республики Коми из-за загрязнения нефтепродуктами реки Колвы.

Согласно постановлению, которое подписал глава муниципального образования Николай Такаев, режим чрезвычайной ситуации введён «в целях максимального привлечения сил и средств для ликвидации последствий разлива нефтесодержащей жидкости, до образования ледостава на реке Колва».

В местной администрации сообщили, что были установлены четыре рубежа боновых заграждений, в превентивных целях планируется обустройство пятого рубежа. К ликвидации последствий привлечены силы ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и специализированной организации СПАСФ «Природа». Ведутся работы по сбору радужной пленки с помощью сорбента.

Угрозы загрязнения водозабора на территории МОГО «Усинск» нет.

Инцидент, связанный с утечкой и попаданием нефтесодержащей жидкости в реку Колва, произошел на Харьягинском месторождении на территории Ненецкого автономного округа. Радужная пленка на поверхности воды была обнаружена 18 октября при проведении авиационной разведки.

