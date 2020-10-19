Мэрия Усинска объявила режим ЧС из-за загрязнения реки Колвы
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в городе Усинск Республики Коми из-за загрязнения нефтепродуктами реки Колвы.
Согласно постановлению, которое подписал глава муниципального образования Николай Такаев, режим чрезвычайной ситуации введён «в целях максимального привлечения сил и средств для ликвидации последствий разлива нефтесодержащей жидкости, до образования ледостава на реке Колва».
В местной администрации сообщили, что были установлены четыре рубежа боновых заграждений, в превентивных целях планируется обустройство пятого рубежа. К ликвидации последствий привлечены силы ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и специализированной организации СПАСФ «Природа». Ведутся работы по сбору радужной пленки с помощью сорбента.
Угрозы загрязнения водозабора на территории МОГО «Усинск» нет.
Инцидент, связанный с утечкой и попаданием нефтесодержащей жидкости в реку Колва, произошел на Харьягинском месторождении на территории Ненецкого автономного округа. Радужная пленка на поверхности воды была обнаружена 18 октября при проведении авиационной разведки.
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