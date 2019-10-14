Мэр Абакана погиб в автоаварии. Видео

Мэр города Абакан Николай Булакин погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом информирует официальный сайт правительства республики Хакасия. По предварительным данным, авария случилась в районе поселка Топольки Минусинского района. Точные детали трагедии пока не приводятся.

Как сообщает Ura.ru, по одной из версии, ДТП могло произойти из-за сердечного приступа чиновника в тот момент, когда мэр находился за рулем автомобиля. По другим предположениям, Булакин не справился с управлением. Его машина вылетела на обочину и врезалась в деревья.

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным Николая Булакина от имени правительства республики и от себя лично. В сети появилось видео, как спасатели разрезают автомобиль мэра, чтобы достать тело погибшего.