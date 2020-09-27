Медики раскрыли информацию о состоянии выжившего в авиакатастрофе под Харьковом

На Украине медики раскрыли данные о состоянии здоровья выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта Вячеслава Золочевского. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

По информации старшего ординатора травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрия Клапчука, у курсанта Злочевского фиксируют состояние здоровья средней тяжести, ближе к удовлетворительному - с положительной динамикой, отмечает Газета.ru.

Сообщается, что выживший уже общается с врачами и родственниками.

Напомним, 25 сентября самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку недалеко от Чугуева под Харьковом. Воздушное судно выполняло полет с 27 пассажирами и членами экипажа на борту. В их числе были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Согласно последним данным, погибли 26 человек. На Украине 26 сентября был объявлен днем траура.

