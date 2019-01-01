Массовая драка произошла в Петербурге

Массовая драка произошла на пляже рядом с Верхним Суздальским озером.

На песке у водоёма в схватке сошлись представители Дагестана и Таджикистана — около 20 человек.

Двое участников драки из Таджикистана были госпитализированы, трое доставлены в отдел, сообщает «Фонтанка».

