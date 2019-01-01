Происшествия

Массовая драка произошла в Петербурге

20 июня23:53

Массовая драка произошла на пляже рядом с Верхним Суздальским озером.

На песке у водоёма в схватке сошлись представители Дагестана и Таджикистана — около 20 человек.

Двое участников драки из Таджикистана были госпитализированы, трое доставлены в отдел, сообщает «Фонтанка».

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ФОТО: Flickr
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