Машина замминистра обороны РФ Евкурова попала в ДТП в Москве. Видео

Автомобиль заместителя министра обороны, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова попал в аварию в центре российской столицы. ДТП случилось на 1-ой Дубровской улице. По предварительным данным, Чиновник сидел на пассажирском месте, сообщает РЕН ТВ.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, Mercedes чиновника с проблесковым маячком проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль врезался на перекрёстке в бок другого автомобиля, который отбросило на тротуар на женщину с коляской.

Очевидцы говорят, что женщина успела отдернуть коляску, однако машина все-равно её задела, у ребёнка изо рта пошла кровь. Другой очевидец происшествия рассказал, что с машины Евкурова после ДТП скрутили номера, убрали мигалки. Он не пострадал.

Евкуров перешёл на работу в Минобороны в 2019 году. Он отвечает за Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ. До того, как возглавить Ингушетии, он служил на командных должностях в Вооруженных силах.