Машина врезалась в

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта после ДТП в подмосковном Павловском Посаде. К счастью обошлось без жертв, однако не менее трёх человек получили травмы, информирует ТАСС со ссылкой на данные полиции.

Авария произошла на 68-м километре Горьковского шоссе по направлению в сторону столицы. Столкнулись две машины, следовавшие в попутном направлении, после чего одна из них наехала остановку автобуса.

Все пострадавшие доставлены в больницу по скорой. Детей среди них нет. На месте ДТП работают сотрудники МВД, устанавливаются обстоятельства аварии и виновный в ней.

