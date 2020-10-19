Машина врезалась в
Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта после ДТП в подмосковном Павловском Посаде. К счастью обошлось без жертв, однако не менее трёх человек получили травмы, информирует ТАСС со ссылкой на данные полиции.
Авария произошла на 68-м километре Горьковского шоссе по направлению в сторону столицы. Столкнулись две машины, следовавшие в попутном направлении, после чего одна из них наехала остановку автобуса.
Все пострадавшие доставлены в больницу по скорой. Детей среди них нет. На месте ДТП работают сотрудники МВД, устанавливаются обстоятельства аварии и виновный в ней.
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