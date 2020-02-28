Лионский вокзал в Париже вынуждены эвакуировать из-за пожара
Лионский вокзал в Париже подвергся эвакуации из-за пожара, начавшегося в соседнем квартале. Об этом сообщает RT.
Как передает телеканал, полиция объявила о происшествии в своем Twitter. На улице Берси, где расположен вокзал, ранее были замечены общественные беспорядки и демонстрации, которые были осуждены властями. Причиной возгорания мог стать поджог.
Префектура города рекомендует жителям не посещать район и не нарушать работу пожарно-спасательных служб. Вокзал и одноименная станция метро в настоящий момент перекрыты.
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