Лионский вокзал в Париже вынуждены эвакуировать из-за пожара

Лионский вокзал в Париже подвергся эвакуации из-за пожара, начавшегося в соседнем квартале. Об этом сообщает RT.



Как передает телеканал, полиция объявила о происшествии в своем Twitter. На улице Берси, где расположен вокзал, ранее были замечены общественные беспорядки и демонстрации, которые были осуждены властями. Причиной возгорания мог стать поджог.

Префектура города рекомендует жителям не посещать район и не нарушать работу пожарно-спасательных служб. Вокзал и одноименная станция метро в настоящий момент перекрыты.