Контрактник случайно убил сослуживца в Свердловской области

Чрезвычайное происшествие случилось в одной из воинских частей в Свердловской области. Военнослужащий по контракту нечаянно ранил из огнестрельного оружия сослуживца, который умер в госпитале. Информацию об этом распространила пресс-служба Центрального военного округа в Екатеринбурге.

По предварительным данным, речь идёт об очень грубом нарушении военным контрактником норм безопасности. В результате несоблюдения этих требований, он произвел непреднамеренный выстрел из штатного оружия. Как стало известно URA.RU, произошло это в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов в Елани. Солдаты готовились заступить в караул и игрались с оружием.

Медики были бессильны в попытках спасти жизнь раненому, отмечает «Свободная пресса». Он умер в больнице областного центра. Командование Еланского гарнизона организовало проверку обстоятельств трагического инцидента с участием представителей правоохранительных органов.