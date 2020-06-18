Известный российский философ Лев Науменко совершил суицид

Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко найден мертвым. По некоторым данным, он свел счеты с жизнью.



Тело ученого было найдено утром 18 июня высотке на Кудринской площади в Москве, сообщает «МК». Там он проживал вместе со своей супругой.



В доме была найдена предсмертная записка философа. В ней 86-летний науменко пожаловался на то, что он слепнет, глохнет и теряет память.



«Уходить из жизни трудно, но оставаться еще труднее», - говорится в послании.



Науменко являлся лауреатом Государственной премии Казахской ССР за цикл работ по теории диалектики. Изучал теорию познания, теорию и историю диалектики, логику и методологию науки, методологию системного подхода.



Также он был профессором Академии общественных наук при ЦК КПСС, в течение нескольких лет занимал пост редактора отдела философии и заместителя главного редактора журнала «Коммунист».

