Известный российский философ Лев Науменко совершил суицид

Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко найден мертвым. По некоторым данным, он свел счеты с жизнью.

Тело ученого было найдено утром 18 июня высотке на Кудринской площади в Москве, сообщает «МК». Там он проживал вместе со своей супругой.

В доме была найдена предсмертная записка философа. В ней 86-летний науменко пожаловался на то, что он слепнет, глохнет и теряет память.

«Уходить из жизни трудно, но оставаться еще труднее», - говорится в послании.

Науменко являлся лауреатом Государственной премии Казахской ССР за цикл работ по теории диалектики. Изучал теорию познания, теорию и историю диалектики, логику и методологию науки, методологию системного подхода.

Также он был профессором Академии общественных наук при ЦК КПСС, в течение нескольких лет занимал пост редактора отдела философии и заместителя главного редактора журнала «Коммунист».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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