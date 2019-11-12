Известный КВНщик скончался после ДТП в Татарстане

Известный КВНщик, комедиант и основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался от травм, полученных им несколько дней назад в результате ДТП.

Как пишут «Дни.ру», автоавария произошла на трассе Уфа – Москва вечером, 8 ноября. Автомобиль, в котором находился Хасанов, на высокой скорости врезался в грузовик, двигавшийся в попутном направлении.

Молодой человек и его друзья были извлечены из машины спасателями, однако Хасанов спустя несколько дней скончался. Также на месте ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова.

