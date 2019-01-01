Изготовитель признал перегруз затонувшего в Черном море катамарана
Судно с 43 пассажирами на борту, перевернувшееся в Черном море, было перегружено. Об этом ТАСС заявил разработчик проекта катамарана и глава компании-изготовителя Дмитрий Сребный. Также он сообщил об истечении срока эксплуатации катера.
Разработчик рассказал, что по проекту вместимость судна составляла 12 человек вместе с экипажем. После реконструкции и надстройки второй палубы в 2011 году она выросла до 20 человек.
«На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза, более 40 человек на борту, это критично. Перебор», — отметил Сребный.
Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев также сообщал о перегрузе катамарана, напомнил РБК.
О смертельном инциденте в Черном море стало известно 5 июля. Катамаран перевернулся в 100 метрах от берега в Туапсинском районе. Погибли две женщины из Мордовии и Белгорода. Заведено дело о ненадлежащем оказании услуг. Владелец и капитан катера задержаны.
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