Изготовитель признал перегруз затонувшего в Черном море катамарана

Судно с 43 пассажирами на борту, перевернувшееся в Черном море, было перегружено. Об этом ТАСС заявил разработчик проекта катамарана и глава компании-изготовителя Дмитрий Сребный. Также он сообщил об истечении срока эксплуатации катера.

Разработчик рассказал, что по проекту вместимость судна составляла 12 человек вместе с экипажем. После реконструкции и надстройки второй палубы в 2011 году она выросла до 20 человек.

«На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза, более 40 человек на борту, это критично. Перебор», — отметил Сребный.

Директор муниципального пляжа «Джубга» Андрей Андреев также сообщал о перегрузе катамарана, напомнил РБК.

О смертельном инциденте в Черном море стало известно 5 июля. Катамаран перевернулся в 100 метрах от берега в Туапсинском районе. Погибли две женщины из Мордовии и Белгорода. Заведено дело о ненадлежащем оказании услуг. Владелец и капитан катера задержаны.

