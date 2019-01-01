Из-за падения самолёта четыре села в Чечне остались без света

Легкомоторный самолёт в Чечне при крушении повредил линии электропередач. В результате чего обесточенными оказались четыре села Шелковского района. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в экстренных службах региона. Источник отмечает, что речь идёт о станицах Новощедринская, Червленая-Узловая, Привольное и Старощедринская.

Как напоминает RT, ЧП произошло ранее станице Новощедринская – там на жилой дом упал легкомоторный самолёт Ан-2. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая пилота. По предварительным оценкам, крушение произошло из-за нарушений правил полёта. Следственный комитет начал проверку.

Ранее НСН писала, что при крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные федерации.

Отмечается, что Никитин стал известен общественности после того, как провел для президента России Владимира Путина курс по управлению дельталетом. После этого в сентябре 2012 года Путин совершил полет со стерхами, пишут «Дни.ру».

