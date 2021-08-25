Ивана Краско госпитализировали в реанимацию с инсультом

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом, сообщает «Пятый канал» в своём Telegram-аккаунте.

Директор актёра Вячеслав Смородинов рассказал, что о плохом состоянии 90-летнего Краско ему сообщила бывшая супруга артиста Наталья Вяль.

«Он находился на даче в Грузино Ленинградской области... Его шатало, отказывала нога, темнело в глазах», - отметил Смородинов.

В итоге Краско со своим директором отправились в поликлинику, где артисту заявили о необходимости госпитализации.

Ранее в больницу с симптомами пневмонии попал народный артист России Борис Щербаков, сообщает РИА ФАН.

