Ивана Краско госпитализировали в реанимацию с инсультом
Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом, сообщает «Пятый канал» в своём Telegram-аккаунте.
Директор актёра Вячеслав Смородинов рассказал, что о плохом состоянии 90-летнего Краско ему сообщила бывшая супруга артиста Наталья Вяль.
«Он находился на даче в Грузино Ленинградской области... Его шатало, отказывала нога, темнело в глазах», - отметил Смородинов.
В итоге Краско со своим директором отправились в поликлинику, где артисту заявили о необходимости госпитализации.
Ранее в больницу с симптомами пневмонии попал народный артист России Борис Щербаков, сообщает РИА ФАН.
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