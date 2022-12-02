Истребитель МиГ-31 разбился в Приморье

Истребитель МиГ-31 разбился в Надеждинском районе Приморского крае. Об этом сообщили в краевых экстренных службах. МиГ-31 потерпел крушение сразу после вылета. Военный самолёт упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Информацию о ЧП также подтвердили в пресс-службе Восточного военного округа. Там уточнили, что самолет МиГ-31 потерпел аварию во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. «Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность, уточнили военные.

Отмечается также, что экипаж катапультировался. Сейчас уточняется его состояние. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

