Источник заявил о задержании в Москве адвоката экс-министра Абызова
В Москве задержан Александр Вершинин, являющийся адвокатом бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, Вершинин задержан по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела. Отмечается, что в настоящее время ведется допрос задержанного.
Напомним, Михаил Абызов был взят под стражу в марте прошлого года. По версии следствия, он организовал преступное сообщество, будучи владельцем ряда офшорных компаний, и обманул акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Абызова обвинили в хищении 4 миллиардов рублей у этих компаний, и выводе всей суммы на офшоры за рубеж, отмечает "Утро.ру".
В дальнейшем экс-министру предъявили новое обвинение. Следствие считает, что после назначения на государственную должность он скрыл информацию о том, что руководил целым рядом коммерческих организаций, и продолжал незаконно участвовать в предпринимательской деятельности.
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