Личность не установлена. На стройплощадке в Москве найден обглоданный мертвец
Страшную находку сделали на севере российской столицы. Там на одной из стройплощадок обнаружили человеческие останки, обглоданные животными, сообщает Телеканал «360».
В правоохранительные органы об обнаруженном трупе сообщил в понедельник, 22 апреля заместитель генерального директора строительства. Тело находилось в пристройке здания теплоузла.
Идентифицировать возраст мертвеца по горячим следам не представляется возможным - останки сильно повреждены зверями. Однако эксперты пришли к выводу, что смерть наступила около полутора месяцев назад. Полиция проводит проверку.
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