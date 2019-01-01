Личность не установлена. На стройплощадке в Москве найден обглоданный мертвец

Страшную находку сделали на севере российской столицы. Там на одной из стройплощадок обнаружили человеческие останки, обглоданные животными, сообщает Телеканал «360».

В правоохранительные органы об обнаруженном трупе сообщил в понедельник, 22 апреля заместитель генерального директора строительства. Тело находилось в пристройке здания теплоузла.

Идентифицировать возраст мертвеца по горячим следам не представляется возможным - останки сильно повреждены зверями. Однако эксперты пришли к выводу, что смерть наступила около полутора месяцев назад. Полиция проводит проверку.

