Грудного ребёнка оставили на снегу у подземного перехода в Москве
12 февраля 202010:01
Сотрудник Московского метрополитена обнаружил на улице брошенного мальчика 2-3 месяцев от роду. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на представителя Следственного комитета, неизвестные оставили ребёнка на снегу у подземного перехода в районе Дорогомилово.
Ребёнка госпитализировали в одну из детских городских больниц. По имеющимся данным, его здоровью ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают родственников малыша.
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ФОТО: depositphotos.com
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