Грудного ребёнка оставили на снегу у подземного перехода в Москве

Сотрудник Московского метрополитена обнаружил на улице брошенного мальчика 2-3 месяцев от роду. Как сообщает АГН «Москва» со ссылкой на представителя Следственного комитета, неизвестные оставили ребёнка на снегу у подземного перехода в районе Дорогомилово.

Ребёнка госпитализировали в одну из детских городских больниц. По имеющимся данным, его здоровью ничего не угрожает. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают родственников малыша.

