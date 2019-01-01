Россиян предупредили о новом виде судебного мошенничества

Россиян предупредили о новом способе мошенничества. как сообщается на сайте Мосгорсуда, с недавнего времени некие люди, представляющиеся сотрудниками суда, предлагают потерпевшим услуги по оплате присужденных компенсаций.

В суде уточнили, что схема злоумышленников такова: они звонят признанным потерпевшими в результате тех или иных действий и предлагают помощь в содействии получения компенсаций. В случае, если человек по какой-то причине не может «сам явиться в суд», мошенники предлагают человеку перечислить им обозначенную сумму.

В пресс-службе суда отметили, что в последнее время число обращений граждан в судебные инстанции по этому вопросу резко возросло. В суде напоминают, что признание граждан потерпевшими не требует никаких затрат, в том числе и в форме переводов, поэтому граждан призывают быть бдительными.

