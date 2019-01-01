Глава Раменского района не признал вину в убийстве женщины

Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве 39-летней Евгении Исаенковой, заявляет, что вину не признает, сообщила РИА «Новости» представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

По версии следствия, в ночь на 2 мая подозреваемый убил свою знакомую, «к которой испытывал личные неприязненные отношения», после чего скрылся.

Ранее появилась информация, что Кулаков 29 мая сложил с себя полномочия главы Раменского района Подмосковья.

