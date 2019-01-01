Происшествия

Глава подмосковного Раменского района позавчера ушел в отставку

31 мая21:14

Глава Раменского района Андрей Кулаков 29 мая досрочно покинул свой пост, передает ТАСС.

Врио главы назначен первый заместитель Николай Воробьев.

Ранее стало известно, что Кулаков задержан по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой. Причиной преступления стал личный конфликт.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Криминал