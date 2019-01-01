Происшествия
Ранее стало известно, что Кулаков задержан по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой. Причиной преступления стал личный конфликт.
Глава подмосковного Раменского района позавчера ушел в отставку
31 мая21:14
Глава Раменского района Андрей Кулаков 29 мая досрочно покинул свой пост, передает ТАСС.
Врио главы назначен первый заместитель Николай Воробьев.
Ранее стало известно, что Кулаков задержан по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой. Причиной преступления стал личный конфликт.
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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Криминал