Глава подмосковного Раменского района позавчера ушел в отставку

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Детям не будут запрещать приносить в школу еду из дома

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Ранее стало известно, что Кулаков задержан по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой. Причиной преступления стал личный конфликт.

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