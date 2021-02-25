Глава МИД Турции осудил попытку переворота в Армении

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти республики расценивают события в Армении как попытку переворота, сообщает РИА Новости.

По словам главы турецкого МИД, вполне нормально, когда народ критикует правительство и требует его отставки. Однако подобные призывы со стороны армии неприемлемы, отметил министр.

«Где бы в мире не происходил переворот, мы это осуждаем. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с её стороны - это неприемлемо», - подчеркнул Чавушоглу.

Ранее события в Армении по телефону обсудили министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян. Глава МИД РФ отметил, что происходящее является внутренним делом республики и выразил надежду на мирное урегулирование ситуации.

Генштаб ВС Армении призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.

