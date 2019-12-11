ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Тефтелева
Экс-мэр Челябинска и бывший губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев задержан сотрудниками ФСБ.
Также стало известно, что одновременно обыски прошли в офисе компании, принадлежащей депутаты гордумы Сергея Селещука – его считают приближенным к Тефтелеву.
«Тефтелев и Селещук пересекались по строительству детсадов в Курчатовском районе Челябинска и школы», - сообщает Ura.ru источник в силовых структурах региона.
Отмечается, что Тефтелев доставлен на допрос в Следственный комитет, его телефон не отвечает. В Следственном комитете и ФСБ региона от комментариев отказываются.
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