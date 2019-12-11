ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Тефтелева

Экс-мэр Челябинска и бывший губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев задержан сотрудниками ФСБ.

Также стало известно, что одновременно обыски прошли в офисе компании, принадлежащей депутаты гордумы Сергея Селещука – его считают приближенным к Тефтелеву.

«Тефтелев и Селещук пересекались по строительству детсадов в Курчатовском районе Челябинска и школы», - сообщает Ura.ru источник в силовых структурах региона.

Отмечается, что Тефтелев доставлен на допрос в Следственный комитет, его телефон не отвечает. В Следственном комитете и ФСБ региона от комментариев отказываются.

