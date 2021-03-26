ФСБ пресекла деятельность группы экстремистов в Ростове-на-Дону

ФСБ России пресекла деятельности экстремистской группы в Ростове-на-Дону, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, ее участники занимались вандализмом и готовили преступления с использованием зажигательных устройств. Взгляды группы сформировались под влиянием телеграм-канала, который модерируется в Польше.

Они планировали наносить на стены оскорбительные надписи и использовать зажигательные смеси для поджога зданий органов власти. Задержаны трое, еще трое доставлены в полицию для допросов. Ранее они уже наносили такого рода надписи на стены органов власти в городе.



