ФСБ предотвратила массовое убийство в школе Волгограда

Правоохранительные органы задержали подростка, по их данным, готовившего вооружённое нападение на школу в Волгограде. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный — местный житель 2005 года рождения.

У парня изъяли бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатки и поражающие элементы, холодное оружие и самодельное взрывное устройство, передаёт РИА Новости. У подростка также нашли рукописи с инструкциями по организации вооружённых нападений на образовательные учреждения.

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, также будет принято процессуальное решение по статье о подготовке к массовому убийству.

В апреле ФСБ сообщила о задержании 18-летнего подростка в Тюменской области, который также готовил нападение на школу. Как передаёт RT, у него изъяли аммиачную селитру, охотничьи ножи и гладкоствольное ружьё с патронами.

