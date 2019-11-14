Фото червя в школьной поставило на уши весь Ямал

Снимок червя в каше из столовой школы №3 в Новом Уренгое встряхнул спокойную жизнь в этом городе и всём Ямало-Ненецком автономном округе. В учебном заведении организована внутренняя проверка, сообщила Ura.ru его директор Марина Аввакумова. Фотография с неприятной живностью в тарелке была опубликована в одной из групп Нового Уренгой в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такую еду с «вкусняшками» дают детям в столовой 3-й школы за 190 рублей», — подписал автор публикации. На снимке червь лежит на тарелке рядом с горкой гречневой каши. Некоторые комментаторы усомнились в правдоподобности снимка, другие заявили, что живность в тарелке видели все 11-классники.