Фото червя в школьной поставило на уши весь Ямал
Снимок червя в каше из столовой школы №3 в Новом Уренгое встряхнул спокойную жизнь в этом городе и всём Ямало-Ненецком автономном округе. В учебном заведении организована внутренняя проверка, сообщила Ura.ru его директор Марина Аввакумова. Фотография с неприятной живностью в тарелке была опубликована в одной из групп Нового Уренгой в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такую еду с «вкусняшками» дают детям в столовой 3-й школы за 190 рублей», — подписал автор публикации. На снимке червь лежит на тарелке рядом с горкой гречневой каши. Некоторые комментаторы усомнились в правдоподобности снимка, другие заявили, что живность в тарелке видели все 11-классники.
Директор школы посетовала, что ученики не посчитали нужным поставить кого-то в известность кого-то из педагогов о происшествии, и опубликовали фото в сети.
По словам Аввакумовой, в ходе проверки были пересыпаны все мешки с крупами, изучены документы. Вопросов к качеству продукции не возникло.
Директор не исключает, что фотографию мог сделать один из школьников, чтобы привлечь внимание к свой странице в соцсети.
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