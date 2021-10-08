Facebook прокомментировал новый сбой
В Facebook заявили, что в курсе о сбоях в приложениях Facebook и Instagram, а также устраняют неполадки. Об этом сообщает сайт Downdetector.
Пользователи Facebook и Instagram вновь зафиксировали сбои в их работе. Веб-сайт социальной сети Facebook, а также приложение не позволяет юзерам зайти в учетные записи. Пользователи Instagram пишут о проблемах при соединении с сервером, при просмотре новостной ленты.
«Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над как можно скорым восстановлением и приносим извинения за любые неудобства», - написала корпорация в своем Twitter.
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