Facebook прокомментировал новый сбой

В Facebook заявили, что в курсе о сбоях в приложениях Facebook и Instagram, а также устраняют неполадки. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Пользователи Facebook и Instagram вновь зафиксировали сбои в их работе. Веб-сайт социальной сети Facebook, а также приложение не позволяет юзерам зайти в учетные записи. Пользователи Instagram пишут о проблемах при соединении с сервером, при просмотре новостной ленты.

«Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над как можно скорым восстановлением и приносим извинения за любые неудобства», - написала корпорация в своем Twitter.