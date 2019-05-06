Евросоюз выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

ЕС выразил соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке лайнера в столичном аэропорту Шереметьево. Как пишет РЕН ТВ, соответствующее заявление сделала официальный представитель Евросоюза Майя Косьянчич. Она также подчеркнула, что страны ЕС желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого ЧП.

Как отмечает RT, инцидент в Шереметьево произошла накануне вечером. Самолет, следовавший рейсом Москва – Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. После экстренной жесткой посадки лайнер Sukhoi Superjet 100 загорелся. По предварительным данным, погиб 41 человек.

Добавим, жители столицы продолжают нести цветы к представительству Мурманской улицы в Москве на Большой Никитской улице. Также символическое место памяти погибших в авиакатастрофе организовано в самой авиагавани. Люди приносят цветы к информационному табло на третьем этаже терминала аэропорта.

Напомним, ранее СК заявил, что приоритетными версиями случившейся в Шереметьево трагедии являются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также неисправность самолета и метеоусловия. С таким заявлением выступила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

