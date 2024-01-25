Ещё одно уголовное дело открыто в Петербурге после наезда автобуса на людей

Ещё одно уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге в связи с выездом автобуса на тротуар. На этот раз речь идёт о статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом информирует Следственный комитет.

Первым было открыто дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. ДТП произошло в среду, 24 января на улице Беринга.

Автобус 152 маршрута выехал на тротуар, где находились люди. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе, один ребенок. Четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», водитель автобуса признан подозреваемым и задержан.

