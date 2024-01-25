Ещё одно уголовное дело открыто в Петербурге после наезда автобуса на людей
Ещё одно уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге в связи с выездом автобуса на тротуар. На этот раз речь идёт о статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом информирует Следственный комитет.
Первым было открыто дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. ДТП произошло в среду, 24 января на улице Беринга.
Автобус 152 маршрута выехал на тротуар, где находились люди. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе, один ребенок. Четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», водитель автобуса признан подозреваемым и задержан.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима
- Новак: экспорт российского трубопроводного газа вырастет до 108 млрд «кубов»
- Минобороны РФ сообщило о 91 сбитом за сутки БПЛА в зоне СВО
- Татьяна Лазарева объявила о разводе с Михаилом Шацем
- Центробанк Турции поднял учетную ставку до 45% годовых
- Саратовский губернатор сравнил отпуск чиновников с дезертирством
- СМИ: Венгрия не будет препятствовать созданию фонда военной помощи Украине
- Госдума приняла в I чтении закон о запрете треш-стримов
- На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты
- Аренда однокомнатных квартир в Москве может подорожать еще на 15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru