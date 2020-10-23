Ереван заявил об уничтожении азербайджанского подразделения спецназа

Пресс-секретарь отметила, что, кроме азербайджанского отряда спецназа, было уничтожено 9 единиц техники. Также сообщается о захвате части военной техники азербайджанских ВС и взятии в плен одного из военнослужащих.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Позже на переговорах в Москве главы МИД стран достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако боестолкновения в зоне конфликта продолжаются. Азербайджанские власти заявляют о взятии контроля над рядом населённых пунктов на спорной территории.

