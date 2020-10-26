Ереван подтвердил взятие военными Азербайджана города Кубатлы в НКР

Азербайджанские военные заняли город Кубатлы в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам представителя военного ведомства, вооружённым силам Азербайджана удалось захватить город минувшим вечером и продвинуться вперёд по нескольким направлениям фронта.

Ованнисян отметил, что противник «на некоторых направлениях имеет удачи», однако ситуация в зоне конфликта не критическая. Представитель армянского Минобороны подчеркнул, что ожесточённые бои продолжаются.

Кроме того, Ованнисян сообщил, что Азербайджан провёл на юго-востоке Карабаха несколько широкомасштабных атак с обстрелом городов. В Минобороны Армении отмечают, что азербайджанские военные не смогли прорвать линию фронта. Бои продолжаются в нескольких сёлах в зоне военных действий.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Ереван и Баку несколько раз заключали соглашение о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. В понедельник 26 октября вступило в силу уже третье соглашение о перемирии, которое главы МИД Армении и Азербайджана заключили в ходе переговоров в Вашингтоне.

