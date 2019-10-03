Емельяненко и Кокляев подрались в ресторане перед «боем года»

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко вступил в потасовку с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в одном из ресторанов в центре Москвы. Как сообщают «Известия», случилось это накануне в ходе так называемой очной ставки, которую устроил спортивный блогер Азамат Бостанов.

В ходе стычки Емельяненко-младший рассёк Кокляеву бровь. Произошло это, когда боец ММА бросил в своего визави кепку, отмечает Утро.ру. Спортсмены пришли посмотреть друг другу в глаза в преддверии боя, который должен состояться 29 ноября в Москве. Причём поединок пройдёт по правилам бокса.

Спортсмены давно стали непримиримыми противниками. В видеообращении по случаю подписания контракта на проведение боя Емельяненко порвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с Кокляевым, назвав его «боксерским мешком». Как отмечают argumenti.ru, поклонники спорта уже прозвали предстоящую встречу «боем года».

Многократный чемпион России и мира по боевому самбо Александр Емельяненко неоднократно ввязывался в скандалы и конфликты. Он даже был приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей. Суд в 2015 году признал его виновным в сексуальном насилии над домашней работницей и похищении ее паспорта. В ноябре 2016 года не отбытый срок заключения был заменён на исправительные работы.

