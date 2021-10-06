Экс-замминистра просвещения Ракова задержана в Москве

Бывшая заместитель министра просвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, обвиняемая по уголовному делу о мошенничестве, находится в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Как отметила представитель ведомства, следователи проводят следственные действия.

Раковой заочно предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии правоохранительных органов, экс-чиновница причастна к хищению более 50 млн рублей при заключении госконтрактов в сфере образования, сообщает Ura.ru. Ракова не явилась на допрос и отключила телефоны, позже ее объявили в федеральный розыск, отмечает RT.

По данным СМИ, оперативники обнаружили в ее доме в Подмосковье «следы экстренных сборов», сделав вывод, что обвиняемая скрылась. Кроме того, сообщалось, что автомобиль Раковой был замечен на трассе М-1 «Беларусь».

