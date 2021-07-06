Двое взрослых и ребёнок погибли при подтоплениях в Краснодарском крае
Прокуратура Краснодарского края продтвердила гибель трёх человек, в том числе несовершеннолетнего, при подтоплениях в Краснодарском крае, сообщает ТАСС.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в селе Горском Туапсинского района погиб 71-летний лежачий онкологический больной мужчина.
Кроме того, на автодороге в районе села Дефановка погибли женщина 1984 года рождения и ребёнок 2007 года рождения - они находились в автомобиле, который снесло течением в канаву и затопило.
Ранее оперштабе Краснодарского края рассказали, что из-за сильных осадков в Туапсинском районе были подтоплены 760 домовладений, сообщает RT.
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