Движение на «фиолетовой» ветке метро Москвы восстановлено после происшествия
25 декабря 201908:34
Движение на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро восстановлено и приведено в соответствие с графиком после происшествия с пассажиром. Об этом сообщает администрация метрополитена в Twitter-аккаунте.
Результате падения человека на пути в утренний час-пик ранее прерывалось движение поездов по фиолетовой линии от станции «Беговая» до «Таганской». В обратном направлении составы следовали со значительно увеличенными интервалами, отмечает АГН «Москва».
О виновнике инцидента информации по-прежнему нет.
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