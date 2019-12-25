Движение на «фиолетовой» ветке метро Москвы восстановлено после происшествия

Движение на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро восстановлено и приведено в соответствие с графиком после происшествия с пассажиром. Об этом сообщает администрация метрополитена в Twitter-аккаунте.

Результате падения человека на пути в утренний час-пик ранее прерывалось движение поездов по фиолетовой линии от станции «Беговая» до «Таганской». В обратном направлении составы следовали со значительно увеличенными интервалами, отмечает АГН «Москва».

О виновнике инцидента информации по-прежнему нет.

