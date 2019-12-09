Два человека погибли под колесами электрички в Москве
9 декабря 201922:30
В Москве два человека погибли, попав под колеса электрички. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авария произошла на станции Вешняки Казанского направления. По данным агентства, погиб мужчина 50-55 лет и молодой человек 20-25 лет. Их сбили разные поезда примерно в одно и то же время.
По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что погибшие переходили пути перед приближением поезда.
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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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