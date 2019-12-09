Два человека погибли под колесами электрички в Москве

В Москве два человека погибли, попав под колеса электрички. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что авария произошла на станции Вешняки Казанского направления. По данным агентства, погиб мужчина 50-55 лет и молодой человек 20-25 лет. Их сбили разные поезда примерно в одно и то же время.

По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что погибшие переходили пути перед приближением поезда.



