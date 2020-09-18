Два автобуса с туристами из России столкнулись в Турции
18 сентября 202015:28
Два автобуса, перевозивших российских туристов, столкнулись у турецкого города Аланья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пассажира одного из этих транспортных средств.
По его информации, пострадали семь человек.
Местная полиция и генкосульство РФ в Анталье пока не располагают точными данными.
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18 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru