Два автобуса с туристами из России столкнулись в Турции

Два автобуса, перевозивших российских туристов, столкнулись у турецкого города Аланья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пассажира одного из этих транспортных средств.

По его информации, пострадали семь человек.

Местная полиция и генкосульство РФ в Анталье пока не располагают точными данными.

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ФОТО: pixabay.com
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