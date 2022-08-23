ДТП вызвало пробку на МКАД

ДТП произошло на МКАД, что вызвало значительную пробку на внешней стороне трассы в сторону Новоегорьевского шоссе. Об этом в телеграмме сообщил столичный Дептранс.

По данным ведомства, автомобиль врезался два стоящих после ДТП автомобиля. В результате произошедшего движение осуществляется по двум полосам из пяти.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости
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