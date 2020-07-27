ДТП с шестью автомобилями произошло на МКАД
27 июля 202007:02
Крупное ДТП произошло рано утром на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы, сообщает РИА Новости. Там столкнулись сразу шесть автомобилей.
Сообщение пришло около 6 часов утра. Движение в районе ДТП было сильно затруднено.
По имеющимся данным, пострадали три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru