ДТП с шестью автомобилями произошло на МКАД

Германия выступила против возобновления G8 с Россией Четыре ведомства разработали новую статью УК РФ Россияне стали пить больше крепкого алкоголя на самоизоляции Меры для полного прекращения огня вступили в силу в Донбассе Терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу