ДТП с шестью автомобилями произошло на МКАД

Крупное ДТП произошло рано утром на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы, сообщает РИА Новости. Там столкнулись сразу шесть автомобилей.

Сообщение пришло около 6 часов утра. Движение в районе ДТП было сильно затруднено.

По имеющимся данным, пострадали три человека.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:МКАДДтп В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры