«Доставший» соседей блогер-гей Андрей Петров лишился квартиры

Известного российского бьюти-блогера и открытого гея Андрея Петрова, повздорившего с соседями из-за громкой музыки, попросили покинуть съемную московскую квартиру.

Ранее стало известно, что Петров и его друзья стал участниками потасовки с главным редактором «Учительской газеты» Арсланом Хасавовым – последний оказался соседом блогера.

Мужчину возмутила громкая музыка, которая доносилась из квартиры Петрова. В результате в подъезде вспыхнула потасовка, причем обе стороны конфликта обвиняют в нападении друг друга.

Отмечается, что ранее на Петрова жаловался другой сосед. Ребенок жильца так же проснулся от громкой музыки из квартиры блогера. Мужчина сделал меломану замечание, однако тот в ответ брызнул оппоненту в лицо перцовым газом, сообщает «ФедералПресс».

После очередной стычки квартиранта с соседями лопнуло терпение хозяйки квартиры. Она расторгла договор аренды и попросил блогера на выход, пишут «Дни.ру».

Однако Петров придерживается иной версии. В интервью телеканалу РЕН ТВ он заявил, что всего лишь выплатил штрафа за проживание в столице без регистрации – 3 тысячи рублей.

