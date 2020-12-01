До 4 выросло число жертв наезда авто на пешеходов в Трире

По последним данным, не менее четырёх человек погибли в результате наезда на пешеходов в германском городе Трир, среди жертв есть ребенок. Такую обновленную информацию обнародовал телеканал N24.

Ранее городские власти и полиция подтверждали гибель двух человек, сообщалось также о 15 пострадавших. Водитель автомобиля задержан, это гражданин Германии, ему 51 год.

Бургомистр Трира заявил, что наезд был совершён умышленно. При задержании мужчина оказал сопротивление полиции. Водитель передвигался на внедорожнике Range Rover, уточняет Газета.ру.

В сети появилось видео с места наезда. Судя по записи, ЧП случилось на площади с активным движением пешеходов.

