Девять военнослужащих погибли при крушении вертолёта в Турции

Военный вертолёт потерпел крушение на востоке Турции, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

В военном ведомстве рассказали, что трагедия произошла во время перелёта из Бингёля в Татван. В результате погибли девять человек, ещё четверо были ранены.

Ранее в Мексике при взлете с военного аэродрома Эль-Ленсеро потерпел крушение пассажирский самолёт Learjet 45XR национальных ВВС, сообщает РИА ФАН. В мексиканском Минобороны заявили, что погибли шесть человек.

