Девять военнослужащих погибли при крушении вертолёта в Турции
4 марта 202118:42
Военный вертолёт потерпел крушение на востоке Турции, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
В военном ведомстве рассказали, что трагедия произошла во время перелёта из Бингёля в Татван. В результате погибли девять человек, ещё четверо были ранены.
Ранее в Мексике при взлете с военного аэродрома Эль-Ленсеро потерпел крушение пассажирский самолёт Learjet 45XR национальных ВВС, сообщает РИА ФАН. В мексиканском Минобороны заявили, что погибли шесть человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru