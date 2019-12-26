Дед Мороз умер на утреннике в российском детсаду
В городе Североморске Мурманской области во время утренника в детском саду умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по предварительной версии, мужчина умер от естественных причин.
Отмечается, что скончавшемуся был 51 год. Сейчас следователи выясняют, был ли мужчина работником детсада или привлеченным аниматором со стороны.
В свою очередь в соцсетях сообщают, что Дед Мороз умер во время раздачи подарков детям, при этом воспитанники ничего не заметили и не успели испугаться.
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