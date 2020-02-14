Дамаск подвергся ракетной атаке
14 февраля 202000:59
Столица Сирии Дамаск подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелеканал Ikhbariya.
Отмечается, что сирийская противовоздушная оборона отразила несколько ракет.
Источник атаки не уточняется. Как напоминает агентство, предыдущая атака на Дамаск была осуществлена 6 февраля со стороны израильских ВВС. Атака была отражена комплексами противоракетной обороны.
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