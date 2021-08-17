Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1 419
Число погибших в результате произошедшего на Гаити землетрясения выросло до 1 419. Об этом сообщает ТАСС.
Цифра была озвучена в эфире государственного телевидения Гаити. Наибольшее число людей погибли в департаменте Юг - 1 133.
Среди пострадавших числится около 7 тысяч человек, разрушены или повреждены более 37 тысяч зданий. Поиски людей продолжаются.
Землетрясение магнитудой 7,2 было зарегистрировано 14 августа около берегов Гаити. В связи с происшествием была объявлена угроза возникновения цунами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Белоруссия заинтересована в полном восстановлении авиасообщения с РФ
- Онищенко рассказал о совмещении прививок от коронавируса и гриппа
- Чехия исключила РФ из списка стран с экстремальным риском COVID-19
- Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1 419
- Власти Краснодарского края опровергли информацию об угрозе затопления Анапы
- Байден: США были готовы к коллапсу в Афганистане
- Карпин назвал главную проблему российского футбола
- В ЮАР в аварии с автобусом погибли 28 человек
- Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на 500 млн рублей
- В МЧС пока не подтверждают информацию о взрыве в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru