Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1 419

Число погибших в результате произошедшего на Гаити землетрясения выросло до 1 419. Об этом сообщает ТАСС.

Цифра была озвучена в эфире государственного телевидения Гаити. Наибольшее число людей погибли в департаменте Юг - 1 133.

Среди пострадавших числится около 7 тысяч человек, разрушены или повреждены более 37 тысяч зданий. Поиски людей продолжаются.

Землетрясение магнитудой 7,2 было зарегистрировано 14 августа около берегов Гаити. В связи с происшествием была объявлена угроза возникновения цунами.

