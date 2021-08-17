Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1 419

Число погибших в результате произошедшего на Гаити землетрясения выросло до 1 419. Об этом сообщает ТАСС.

Цифра была озвучена в эфире государственного телевидения Гаити. Наибольшее число людей погибли в департаменте Юг - 1 133.

Среди пострадавших числится около 7 тысяч человек, разрушены или повреждены более 37 тысяч зданий. Поиски людей продолжаются.

Землетрясение магнитудой 7,2 было зарегистрировано 14 августа около берегов Гаити. В связи с происшествием была объявлена угроза возникновения цунами.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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